Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 10:54

Путин назвал страну, которая владеет всеми технологиями ядерной энергетики

Путин заявил, что лишь РФ владеет всей цепочкой технологий в ядерной энергетике

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Только Россия является страной, которая владеет всей цепочкой технологий в ядерной энергетике, заявил президент Владимир Путин. Глава государства высказался об этом на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве.

Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики, — подчеркнул Путин.

Международный форум приурочен к 80-летию российской атомной отрасли. World Atomic Week проходит с 25 по 28 сентября и включает в себя деловую и молодежную программы, а также выставку. В форуме участвуют 100 стран и около 10 тысяч посетителей.

Ранее Путин заявил, что Россия отвергает технологический колониализм и не пользуется атомными технологиями как инструментом зависимости. Глава государства указал, как Москва помогает партнерам развивать собственную энергетическую инфраструктуру.

Путин и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ночью встретились в Кремле после форума. В беседе также участвовали гендиректор Росатома Алексей Лихачев и руководитель кабинета гендиректора организации Яцек Анджей Былица.

Владимир Путин
энергетика
технологии
ядерная энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.