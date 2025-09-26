Путин назвал страну, которая владеет всеми технологиями ядерной энергетики Путин заявил, что лишь РФ владеет всей цепочкой технологий в ядерной энергетике

Только Россия является страной, которая владеет всей цепочкой технологий в ядерной энергетике, заявил президент Владимир Путин. Глава государства высказался об этом на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве.

Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики, — подчеркнул Путин.

Международный форум приурочен к 80-летию российской атомной отрасли. World Atomic Week проходит с 25 по 28 сентября и включает в себя деловую и молодежную программы, а также выставку. В форуме участвуют 100 стран и около 10 тысяч посетителей.

Ранее Путин заявил, что Россия отвергает технологический колониализм и не пользуется атомными технологиями как инструментом зависимости. Глава государства указал, как Москва помогает партнерам развивать собственную энергетическую инфраструктуру.

Путин и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ночью встретились в Кремле после форума. В беседе также участвовали гендиректор Росатома Алексей Лихачев и руководитель кабинета гендиректора организации Яцек Анджей Былица.