Путин обратился к союзникам с важным заявлением о «техноколониализме» Путин отверг использование РФ атомных технологий как инструмент зависимости

Россия отвергает технологический колониализм и не использует атомные технологии как инструмент зависимости, заявил президент РФ Владимир Путин на Глобальном атомном форуме. По его словам, Москва помогает партнерам развивать собственную энергетическую инфраструктуру. Трансляцию ведут организаторы мероприятия.

Мы отвергаем так называемый технологический колониализм. То есть не ставим наших партнеров в зависимость от российских технических решений, — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Москва, напротив, помогает партнерам выстраивать собственную, суверенную атомную отрасль. В частности, речь идет о подготовке кадров и создании центров компетенций.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев и индийские партнеры обсудили серийное строительство атомных электростанций большой и малой мощности по российским проектам в Индии. В госкорпорации между тем заявили о продолжении работы над проектом по строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, несмотря на запрет суда Евросоюза.