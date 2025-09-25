Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 17:35

Путин обратился к союзникам с важным заявлением о «техноколониализме»

Путин отверг использование РФ атомных технологий как инструмент зависимости

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Россия отвергает технологический колониализм и не использует атомные технологии как инструмент зависимости, заявил президент РФ Владимир Путин на Глобальном атомном форуме. По его словам, Москва помогает партнерам развивать собственную энергетическую инфраструктуру. Трансляцию ведут организаторы мероприятия.

Мы отвергаем так называемый технологический колониализм. То есть не ставим наших партнеров в зависимость от российских технических решений, — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Москва, напротив, помогает партнерам выстраивать собственную, суверенную атомную отрасль. В частности, речь идет о подготовке кадров и создании центров компетенций.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев и индийские партнеры обсудили серийное строительство атомных электростанций большой и малой мощности по российским проектам в Индии. В госкорпорации между тем заявили о продолжении работы над проектом по строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, несмотря на запрет суда Евросоюза.

Владимир Путин
Россия
технологии
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.