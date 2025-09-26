Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:46

Упавший профлист отрезал россиянину семь пальцев

Московским врачам удалось пришить мужчине шесть из семи отрезанных пальцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин случайно лишился семи пальцев во время ремонта — ему на руки упал металлический профиль, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. Врачам Центра микрохирургии кисти больницы Ерамишанцева удалось пришить обратно шесть.

В больницу мужчина обратился сам. Первая операция продолжалась 14 часов, вторая — 10. Один из пальцев не удалось спасти, так как у мягких тканей были дополнительные повреждения.

Мы провели реплантацию шести пальцев, сохранив фактически функциональность обеих рук. Пациенту предстоит длительная реабилитация, после которой он сможет пользоваться руками в полном объеме, — рассказал руководитель центра Георгий Назарян.

Ранее в Свердловской области врачи спасли жизнь многодетной женщине, беременной пятым ребенком, которая получила тяжелую травму и, как следствие, тромбоз. Пациентка поступила в больницу на позднем сроке беременности со сложным переломом ноги и вывихом предплечья.

До этого московские врачи провели уникальную операцию 11-летнему мальчику с деформацией грудной клетки в ДГКБ № 9 им. Сперанского. Без вмешательства патология могла бы привести к тяжелым последствиям.

