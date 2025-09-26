В Росатоме объяснили преимущества замыкания ядерного топливного цикла

Стратегия замыкания ядерного топливного цикла станет ответом на вызовы исчерпания природных ресурсов, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в рамках форума World Atomic Week. Данный подход позволит России обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность независимо от глобальных колебаний цен на сырье, передает корреспондент NEWS.ru.

Лихачев отметил, что прогнозы относительно исчерпания запасов урана варьируются от 2040-х до 2100 года, но даже незначительное сокращение предложения может вызвать резкий рост цен. Ключевым решением этой проблемы является комбинирование двух типов реакторов: тепловых (ВВР) и уникальных российских реакторов на быстрых нейтронах (БН-600 и БН-800).

Это серьезные поколенческие проекты. То есть, для примера, БН-600 запускался, когда я изучал ядерную физику в университете, а БН-800 я уже принимал как генеральный директор в промышленную эксплуатацию в 2016 году, — сказал Лихачев.

По словам главы корпорации, Россия является единственной страной, где с 1970-х годов успешно развивается технология быстрых реакторов. Ярким примером является БН-800, активная зона которого полностью работает на МОКС-топливе, произведенном из переработанного ядерного топлива.

Таким образом, симбиоз технологий позволяет эффективно сжигать опасные изотопы и нарабатывать новое топливо. Это решение обеспечивает устойчивое развитие атомной энергетики и создает России значительное конкурентное преимущество на мировом рынке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ отвергает технологический колониализм и не пользуется атомными технологиями как инструментом зависимости. Глава государства указал, как Москва помогает партнерам развивать собственную энергетическую инфраструктуру.