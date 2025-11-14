Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Росатоме раскрыли детали атаки ВСУ на Нововоронежскую АЭС

Росатом: над Нововоронежской АЭС сбили восемь БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Нововоронежскую АЭС попытались атаковать около восьми украинских дронов в ночь на 13 ноября, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, все БПЛА были сбиты, однако обломки повредили распределительное оборудование станции, пишет РИА Новости.

Теперь уже позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены в сторону Нововоронежской атомной электростанции, — отметил Лихачев.

Глава госкорпорации отметил, что для предотвращения возможных последствий три энергоблока временно вывели на мощность менее 50%. По оценке Лихачева, ремонтные работы завершили оперативно и в полном объеме.

Ранее Лихачев отметил, что Нововоронежская АЭС восстановила работу после временного снижения мощности трех энергоблоков. По его словам, как оборудование, так и коллектив станции справились с этим «стресс-тестом».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что ВСУ значительно увеличили количество атак на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар и объекты станции. По его словам, это осознанное формирование угроз для жизни людей.

