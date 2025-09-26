Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 14:43

В Нидерландах двух подростков приняли за «опасных» российских шпионов

В Нидерландах задержали двух подростков по подозрению в шпионаже

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нидерландах задержали двух 17-летних подростков по обвинению в якобы шпионаже в пользу России, передает издание De Telegraaf. Несовершеннолетних подозревают в выполнении хакерских заданий в Гааге.

По словам отца одного из юношей, в его дом за подростком пришли восемь мужчин в балаклавах с ордером на обыск. При этом представителям подозреваемых не озвучивали обвинения. Правоохранители лишь сказали, что они якобы могли «оказывать услуги иностранной державе».

Ранее 63-летнюю россиянку Эрну Моисееву приговорили к сроку за якобы шпионаж в Эстонии. Ей дали три года лишения свободы, также женщину обязали оплатить процессуальные издержки в размере около €3,1 тыс. (около 304 тыс. рублей).

Также российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказывал, что его не выпускали из Монголии. Ученого задержали в момент, когда он измерял уровень радиации на месте добычи урана, также у россиянина отобрали паспорт. Кроме того, физика возили в местное главное разведуправление. По его словам, власти исключили обвинения в шпионаже, однако хотели привлечь ученого за якобы распространение недостоверной информации.

