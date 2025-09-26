Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:17

Жители Ленобласти два дня жаловались на отравление алкоголем

Волк: сообщения об отравлении алкоголем два дня поступали от жителей Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения об отравлении алкоголем в Сланцевском районе Ленобласти два дня поступали в полицию от медиков и местных жителей, сообщила в Telegram-канале представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк. По ее словам, в жилищах госпитализированных и погибших были найдены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя.

24 и 25 сентября в полицию из медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлениях. После употребления суррогатного алкоголя семь человек скончались и трое госпитализированы, — отметила она.

Ранее сообщалось, что семеро жителей Ленинградской области умерли из-за отравления суррогатным алкоголем. Еще двое пострадали и были помещены в медицинские учреждения. Позднее число погибших, по предварительной информации, выросло до 19 человек. Массовая гибель произошла в Сланцах и Гостицах.

Также стало известно, что причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат. Жена одного погибшего после употребления суррогатного самогона сообщила, что супруг приполз домой на коленях в ночь с 24 на 25 сентября в очень плохом состоянии и успел сказать ей, что умирает.

Ленобласть
отравления алкоголем
Ирина Волк
жалобы
