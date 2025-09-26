Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:26

Названо главное отличие добросовестного мастера по ремонту от обманщика

Юрист Сальников: добросовестный мастер по ремонту составит смету и даст гарантии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На недобросовестность мастера по ремонту указывает отсутствие у него каких-либо документов, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Дмитрий Сальников. Он подчеркнул, что честный специалист обязательно составит смету, объяснит фронт работ и даст гарантии. Эти бумаги, по его словам, позволят обратиться с претензиями в профильные ведомства и доказать факт оказания некачественной услуги.

Отсутствие документов — главный признак недобросовестности мастера. Честный специалист всегда составит смету, объяснит поломку и даст гарантию. Недобросовестный — на словах оперирует суммами, запугивает и не дает документов. В случае спора ваша защита — подписанные документы. С ними можно обращаться с претензией, а затем в Роспотребнадзор или суд, — сообщил Сальников.

Ранее гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев раскрыл необычный способ частично компенсировать затраты на ремонт. По его словам, для этого стоит продать старые строительные материалы и демонтированные элементы. Такой подход, считает он, также решит проблему утилизации мусора.

Кроме того, Васильев отметил, что сэкономить на ремонте можно, если заранее договориться с рабочими о частичной оплате. Эксперт подчеркнул, что такой подход минимизирует риски недобросовестного выполнения работ или исчезновения специалистов с деньгами.

