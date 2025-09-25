Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 18:53

В Кремле раскрыли, чем отказ от ДСНВ обернется для всего мира

Песков: мир без ДСНВ будет гораздо более опасным для стратегической стабильности

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мир без Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений будет гораздо более опасным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на Глобальном атомном форуме. По его словам, такой мир чреват большими угрозами для стратегической стабильности и безопасности.

Гораздо более опасный мир. Мир, чреватый действительно большими угрозами для стратегической стабильности и безопасности, — поделился Песков.

Он также отметил, что Москва ждет реакцию США на инициативу президента РФ Владимира Путина, согласно которой после 5 февраля 2026 года Россия готова придерживаться ДСНВ еще в течение года. Песков добавил, что все участники Глобального атомного форума эту инициативу приветствовали.

В целом все приветствуют, безусловно, такой подход России, инициативу Путина. Поэтому ждем реакции второй стороны, — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее Путин заявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова придерживаться ДСНВ еще в течение года. Он также назвал ошибкой полный отказ от договора. По словам главы РФ, данные шаги будут иметь эффект только в случае зеркальных действий США.

