26 сентября 2025 в 13:30

В конституции европейской страны закрепят положение о двух полах

В Конституцию Словакии добавят положение о двух полах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Конституцию Словакии добавят положение о двух полах — мужском и женском, сообщил телеканал Markiza. За поправки в основной закон страны проголосовали 90 из 99 присутствовавших депутатов парламента.

Инициативу приняли, так как ее поддержало минимальное предусмотренное законодательством число парламентариев (90 из 150). Законопроект направили на подпись президенту Словакии Петеру Пеллегрини.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова провела параллель между современным Западом и судьбой Римской империи. По ее словам, империя пала не из-за внешних врагов, а из-за внутреннего разложения и подмены традиционных ценностей.

До этого Захарова отметила, что западные страны демонстрируют деградацию, когда под видом культурной политики отменяют традиционные ценности и уничтожают историческое наследие. Дипломат подчеркнула, что Россия сумела предложить альтернативный путь — сохранение традиций и развитие культурных инициатив.

До этого политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что традиционные ценности важно поддерживать, потому что они помогают сохранить суверенитет.

