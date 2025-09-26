Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:11

Детский групповой туризм может стать доступнее в России

В Минэкономразвития предложили упростить оформление групповых перевозок детей

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Минэкономразвития разработали законопроект, который упростит оформление групповых перевозок детей, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на замдиректора департамента Валентину Перепелицыну. В частности, предлагается снизить штрафы за неправильное оформление документов на соответствующие перевозки.

Важно сохранить то, что влияет на безопасность — требования к автобусу, к водителю, к сопровождающему. При этом штрафы за ошибки при оформлении документов могут быть ниже, — уточнила Перепелицына.

В департаменте также отметили, что из-за сложностей в организации групповых перевозок детей такой деятельностью занимаются лишь 10% туроператоров. Уточняется, что Минэкономразвития согласовывает соответствующий законопроект с МВД и Минюстом.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах. Документ предусматривает двукратное увеличение штрафных санкций для всех категорий нарушителей.

