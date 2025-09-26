Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:16

Генсек НАТО признал наличие проблем с вооружением в Альянсе

Рютте: страны НАТО не могут сбивать дешевые беспилотники дорогими ракетами

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны НАТО не могут сбивать дешевые беспилотники дорогими ракетами, заявил генсек Альянса Марк Рютте. По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, у Блока нет необходимого оборудования для противостояния дронам. Тем не менее, он добавил, что НАТО разрабатывает технологии, которые могут быть внедрены в ближайшее время.

Невозможно сбивать беспилотники стоимостью в $1 тыс. (83 тыс. рублей. — NEWS.ru) или $2 тыс. (более 167 тыс. рублей. — NEWS.ru) ракетами, которые обходятся вам, возможно, в $500 тыс. (более 41 млн рублей. — NEWS.ru) или $1 млн (83,6 млн рублей — NEWS.ru), — сказал Рютте.

Ранее НАТО выпустила официальное заявление, в котором пообещала дать решительный ответ в случае нарушения воздушных границ стран — участниц Альянса. В документе отмечается, что организация планирует укреплять возможности и позиции в области сдерживания и обороны.

До этого глава британского МИД Иветт Купер заявила на заседании Совбеза ООН, что действия российских истребителей, якобы нарушивших воздушное пространство Эстонии, создают риск прямого военного конфликта между Россией и странами НАТО. Она отметила, что Альянс готов противодействовать самолетам, действующим без разрешения в воздушном пространстве стран-членов.

