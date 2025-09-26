Лихачев высказался о роли атомной энергетики в будущем Лихачев: альтернативы применению атомной энергетики в будущем нет

Глава Росатома Алексей Лихачев не видит никакой альтернативы применению атомной энергетики в будущем, передает корреспондент NEWS.ru. Выступая в рамках форума World Atomic Week, он отметил, что она станет основой для энерговооруженной, безопасной, экологически чистой планеты.

Наш путь никогда не был усыпан розами. Это новое знание, эта огромная энергия доставляла человечеству и неудобства, и мы из него делали выводы. <...> Ответ простой — никакой альтернативы в применении атомной энергетики в будущем нет. Если мы хотим построить устойчивую модель развития планеты энерговооруженной, безопасной, экологически чистой, то в этой модели место базовой генерации должна занять атомная энергетика, — заявил Лихачев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире наступил новый технологический уклад. По словам главы государства, российская сторона уже создает дата-центры на своих атомных электростанциях. Также, как отметил президент, все больше сторон на мировой арене видят в мирном атоме возможности для долгосрочного ускоренного развития.