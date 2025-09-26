Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 14:42

Лихачев высказался о роли атомной энергетики в будущем

Лихачев: альтернативы применению атомной энергетики в будущем нет

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Росатома Алексей Лихачев не видит никакой альтернативы применению атомной энергетики в будущем, передает корреспондент NEWS.ru. Выступая в рамках форума World Atomic Week, он отметил, что она станет основой для энерговооруженной, безопасной, экологически чистой планеты.

Наш путь никогда не был усыпан розами. Это новое знание, эта огромная энергия доставляла человечеству и неудобства, и мы из него делали выводы. <...> Ответ простой — никакой альтернативы в применении атомной энергетики в будущем нет. Если мы хотим построить устойчивую модель развития планеты энерговооруженной, безопасной, экологически чистой, то в этой модели место базовой генерации должна занять атомная энергетика, — заявил Лихачев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире наступил новый технологический уклад. По словам главы государства, российская сторона уже создает дата-центры на своих атомных электростанциях. Также, как отметил президент, все больше сторон на мировой арене видят в мирном атоме возможности для долгосрочного ускоренного развития.

атомная энергия
Алексей Лихачев
Росатом
энергетика
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились уникальные кадры линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.