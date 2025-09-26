Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:27

Эксперт спрогнозировал эскалацию из-за одного решения НАТО

Кашин: уничтожение российских самолетов силами НАТО обернется эскалацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможное уничтожение российских самолетов, которое допустил генсек НАТО Марк Рютте, может спровоцировать серьезную эскалацию, уверен директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в интересах Запада решать вопросы более мирным путем.

Мы получим эскалацию, и далеко не факт, что страны Запада к ней готовы лучше, чем Россия. Поэтому лучше договориться о правилах поведения и вести себя спокойно, а мелкие технические нарушения, если бывают, то это повод для вылета на перехват или выражения протеста, — сказал Кашин.

Накануне Рютте заявил в эфире Fox News, что самолеты, попадающие в воздушное пространство стран НАТО, надо сбивать. Позже он объяснил, что речь идет только при угрозе гражданской инфраструктуре или населению. По словам Рютте, реакция должна зависеть от уровня угрозы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс и Евросоюз противостоят России, используя Украину. На совещании министров иностранных дел (СМИД) «Группы двадцати» дипломат подчеркнул, что именно Запад стоит за кризисом в Киеве.

