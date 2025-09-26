Страна ЕС заступилась за Россию после идеи Мерца по кредиту Украине

Страна ЕС заступилась за Россию после идеи Мерца по кредиту Украине Премьер Бельгии не поддержал идею Мерца кредитовать Украину под активы России

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца выдать Киеву кредит под заблокированные активы России, политик высказался на полях Генассамблеи ООН. Он также подчеркнул, что его раздражают постоянные высказывания других европолитиков.

Взять деньги <…> и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить. <…> Это никогда не произойдет, — категорически высказался де Вевер.

По его словам, кредитование Украины на доходы от активов России создаст опасный прецедент для ЕС. Третьи страны не захотят хранить активы в Евросоюзе, если увидят, что средства могут исчезнуть из Центробанка по желанию европейских политиков, добавил премьер Бельгии.

Отмечается, что Еврокомиссия предлагала предоставлять кредит Киеву из активов РФ траншами для оборонного сотрудничества и других бюджетных нужд. Мерц подчеркивал, что выделяемые средства должны быть направлены исключительно на военную помощь Киеву.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал Украине обеспечить непрерывный поток поставок американского оружия. Планируется, что оплачивать вооружения Альянс будет из собственных средств.