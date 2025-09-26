Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:56

Медведчук раскрыл, как Трамп разрешил Зеленскому разбить голову об Россию

Медведчук: Трамп разрешил Зеленскому разбить голову об Россию за деньги Европы

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским отошел в сторону от украинского кризиса, написал в статье для «Смотрим.ру» глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, Трамп позволил Зеленскому разбивать голову об Россию за деньги Европы.

В Киеве, Берлине, Брюсселе, Лондоне и Париже праздновали победу по поводу якобы сорванных договоренностей на Аляске и «срыва мирных переговоров вообще». Но «перемога» быстро превратилась в предательство, написал он.

Ведь по факту оказалось, что Трамп просто разрешил Зеленскому и «коалиции желающих войны» пилить сук, на котором они сидят, а сам явно отошел в сторонку. Таким образом, если раньше нелегитимному отказывали в финансировании и защите его режима, то теперь ему разрешили разбить голову этого режима об Россию за деньги ЕС, — отметил Медведчук.

Ранее он говорил, что подписание мирного договора об урегулировании конфликта на Украине при нынешнем руководителе страны невозможно. Политик добавил, что украинский лидер не обладает самостоятельностью для принятия ключевых решений. Медведчук подчеркнул, что конфликт давно перерос рамки локального и представляет собой системное противостояние между коллективным Западом и Россией.

