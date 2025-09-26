Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:04

Росатом и МАГАТЭ провели переговоры на полях Мировой атомной недели

Лихачев и Гросси обсудили сотрудничество по линии Росатома и МАГАТЭ

Рафаэль Гросси (слева) и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев Рафаэль Гросси (слева) и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев Фото: Михаил Метцел/ РИА Новости

Глава Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели рабочую встречу в Москве, сообщила пресс-служба госкорпорации в своем Telegram-канале. Переговоры между сторонами состоялись 26 сентября в рамках международного форума «Мировая атомная неделя».

26 сентября в Москве во время глобального атомного форума «Мировая атомная неделя» прошла двухсторонняя встреча генерального директора госкорпорации «Росатом» и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ отвергает технологический колониализм и не пользуется атомными технологиями как инструментом зависимости. Глава государства указал, как Москва помогает партнерам развивать собственную энергетическую инфраструктуру.

Также Путин и глава МАГАТЭ ночью встретились в Кремле после форума. В беседе также участвовали Алексей Лихачев и руководитель кабинета гендиректора организации Яцек Анджей Былица.

Россия
Росатом
МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
Алексей Лихачев
