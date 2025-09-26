Росатом и МАГАТЭ провели переговоры на полях Мировой атомной недели

Глава Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели рабочую встречу в Москве, сообщила пресс-служба госкорпорации в своем Telegram-канале. Переговоры между сторонами состоялись 26 сентября в рамках международного форума «Мировая атомная неделя».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ отвергает технологический колониализм и не пользуется атомными технологиями как инструментом зависимости. Глава государства указал, как Москва помогает партнерам развивать собственную энергетическую инфраструктуру.

Также Путин и глава МАГАТЭ ночью встретились в Кремле после форума. В беседе также участвовали Алексей Лихачев и руководитель кабинета гендиректора организации Яцек Анджей Былица.