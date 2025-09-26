Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:47

Конституционный суд защитил права владельцев привилегированных акций

КС России признал неконституционным порядок защиты привилегированных акционеров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конституционный суд РФ указал на пробелы в защите прав владельцев привилегированных акций, сообщила пресс-служба инстанции. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба группы акционеров, которым не выплачивались дивиденды, хотя по обыкновенным акциям выплаты были произведены.

Истцы владели привилегированными акциями с размером дивидендов, зафиксированным в уставе общества. В 2017 году общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов исключительно по обыкновенным акциям, что было признано судом недействительным в части отсутствия выплат по привилегированным. Однако последующие попытки взыскать невыплаченные суммы как неосновательное обогащение не увенчались успехом, поскольку суды указали, что решение о выплате — это прерогатива общества, а не судебных органов.

КС РФ отметил, что предоставление права голоса привилегированным акционерам в случае невыплаты дивидендов не является адекватной компенсацией, особенно когда нарушение вызвано не экономическими причинами, а недобросовестными действиями владельцев обыкновенных акций. Суд пришел к выводу, что действующий механизм защиты неэффективен и позволяет извлекать выгоду из незаконного поведения.

В результате оспариваемые положения Федерального закона «Об акционерных обществах» были признаны не соответствующими Конституции РФ. Законодателю поручено разработать дополнительные способы защиты прав этой категории акционеров, а дела заявителей подлежат пересмотру с учетом новой правовой позиции.

Ранее сообщалось, что состояние богатейших российских предпринимателей с начала прошлого года прибавило $24,62 млрд, об этом свидетельствует Billionaires Index. Соответствующий индекс включает стоимость акций компаний, владельцами которых являются состоятельные люди.

Россия
суды
акционеры
Конституционный суд
