26 сентября 2025 в 12:45

Ветеран ЦСКА раскрыл, проиграет ли «Балтика» первый матч в РПЛ

Экс-нападающий сборной СССР Пономарев: ЦСКА дома обязан обыгрывать «Балтику»

Игроки ФК «ЦСКА» Игроки ФК «ЦСКА» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что при домашних трибунах команда обязана обыграть калининградскую «Балтику». Он отметил, что предыдущая встреча против «Сочи» его насторожила.

Меня немного насторожила игра с «Сочи». Выиграли — хорошо, забили три мяча, но они были нерабочие. Последний — с ошибки на последних секундах, если бы не пенальти — возились бы очень долго. Такие проблемы нужно решать сразу и в первом тайме. Не дурака валять, раскачиваться. По итогу в первом получили. У «Балтики», конечно, ребята посерьезнее, идут на третьем месте. Успокаивает то, что была хорошая игра с «Краснодаром». Здесь нужно серьезно настраиваться. Если получится — выиграем, — заявил Пономарев.

В гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА со счетом 3:1 победил «Сочи». Благодаря этой победе армейцы поднялись на вторую строчку в турнирной таблице.

Игра началась с гола хозяев: на 39-й минуте Антон Зиньковский вывел «Сочи» вперед. Однако во втором тайме инициативу перехватил ЦСКА. Иван Обляков дважды реализовал пенальти на 58-й и 68-й минутах, принеся своей команде победу. На пятой добавленной минуте Матвей Кисляк установил окончательный счет матча.

ЦСКА прервал серию неудачных матчей и набрал 18 очков, заняв вторую позицию в чемпионате.

Ранее Пономарев заявил, что считает тренера «Спартака» Деяна Станковича «диким». Он также обвинил специалиста в неуважении к России и отметил, что в другой стране Деяну такое бы не позволили.

РПЛ
футбол
спорт
ЦСКА
Виктор Байбаков
В. Байбаков
