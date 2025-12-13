Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 06:52

Проверку инициировали после отравления детей в Якутии

Минспорта Якутии начало внутреннюю проверку после отравления детей в Нерюнгри

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство спорта Якутии инициировало внутреннюю проверку после чрезвычайного происшествия в нерюнгринской спортивной школе, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом стало массовое отравление хлором детей в бассейне, в результате которого некоторые из них получили химические ожоги.

Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) <…> держит ситуацию на контроле. В настоящее время проводится внутренняя проверка, — говорится в публикации.

Прокуратура края сообщила, что дети получили химические ожоги глаз легкой степени. Им назначено амбулаторное лечение. На место происшествия выезжал прокурор Нерюнгри Виталий Аникеев. Сейчас работа бассейна приостановлена.

Ранее стало известно, что дети отравились парами хлора в бассейне в якутском городе Нерюнгри. Количество пострадавших составляет 13 несовершеннолетних.

До этого появилась информация, что в Московском детском театре эстрады на Бауманской улице семье с ребенком стало плохо во время спектакля «Вождь краснокожих». Предварительно, россияне отравились искусственным туманом. Супруги и сын почувствовали едкий запах, а потом слабость и головокружение.

