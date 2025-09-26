Стало известно о потоке наемников, идущих на Украину через Молдавию Readovka: Кишинев стал транзитным хабом для латиноамериканских наемников ВСУ

Украина использует территорию Молдавии для транзита латиноамериканских наемников в зону спецоперации, сообщает Telegram-канал Readovka. По данным источника, Кишинев сменил Варшаву в качестве основного транзитного хаба для колумбийских наемников, направляющихся в ВСУ.

В материале говорится, что первая группа из 34 человек прибыла через Молдавию в июле, о чем свидетельствует официальное письмо украинской прокуратуры, подтверждающее ранения двух военнослужащих войсковой части А1556 ВСУ. За ней последовала вторая группа из 40 колумбийцев.

Всего, как отметил канал, с начала года на Украину прибыли 1344 колумбийских наемника, при этом погибло более 300 человек. Действия молдавских властей, по данным издания, свидетельствуют о сознательном вовлечении страны в конфликт на стороне Украины.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что антироссийские высказывания молдавских властей под руководством президента Майи Санду не вызывают поддержки у граждан республики. По ее словам, в Кишиневе используют русофобскую риторику в преддверии выборов.