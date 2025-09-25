Антироссийские высказывания молдавских властей под руководством президента Майи Санду не вызывают поддержки у граждан республики, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба министерства, в Кишиневе используют русофобскую риторику в преддверии выборов.
Русофобские выпады молдавских официальных лиц не находят понимания и поддержки у молдаван, — подчеркнула Захарова.
Дипломат отметила, что правящие элиты Молдавии при поддержке европейских лидеров задействовали перед парламентскими выборами всевозможные тоталитарные механизмы с целью сохранить власть. Нынешняя электоральная кампания, как утверждает она, стала самой антидемократической за все 34 года независимости страны.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане Молдавии, которые не согласны с политикой Санду, могут лишиться возможности выразить свою позицию на парламентских выборах. По его словам, речь идет об огромной части населения республики, которая хочет развивать хорошие отношения с Россией.