Захарова открыла Санду глаза на правду о русофобии и молдаванах Захарова: молдоване не понимают и не поддерживают русофобию Кишинева

Антироссийские высказывания молдавских властей под руководством президента Майи Санду не вызывают поддержки у граждан республики, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба министерства, в Кишиневе используют русофобскую риторику в преддверии выборов.

Русофобские выпады молдавских официальных лиц не находят понимания и поддержки у молдаван, — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что правящие элиты Молдавии при поддержке европейских лидеров задействовали перед парламентскими выборами всевозможные тоталитарные механизмы с целью сохранить власть. Нынешняя электоральная кампания, как утверждает она, стала самой антидемократической за все 34 года независимости страны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане Молдавии, которые не согласны с политикой Санду, могут лишиться возможности выразить свою позицию на парламентских выборах. По его словам, речь идет об огромной части населения республики, которая хочет развивать хорошие отношения с Россией.