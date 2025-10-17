«Недружественные акции»: в РФ осудили скандальное решение Эстонии

Решение эстонских властей перекрыть дорогу Вярска — Саатсе, часть которой проходит по российской территории, является проявлением русофобии, заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Политик считает, что подобные акции будут продолжаться и в будущем, пишет «Газета.ru».

России надо готовиться к тому, что такого рода недружественные акции будут продолжаться и дальше, и в соответствии с этим выстраивать свою инфраструктуру, чтобы не зависеть от колебаний политического курса прибалтийских государств, — пояснил депутат.

Матвеев отметил, что русофобия является характерной чертой политики прибалтийских государств, включая Латвию, Литву и Эстонию. По мнению парламентария, в ближайшее время эта тенденция вряд ли изменится.

Ранее сообщалось, что Латвия с 15 октября внедрила новую систему пересечения госграницы со стороны России и Белоруссии, запустив платную электронную очередь. На официальном сайте системы ERRS говорится, что инициатива призвана повысить безопасность и предотвратить образование длинных скоплений автомобилей.