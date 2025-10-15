Названа страна, которая ввела плату за проезд со стороны России Латвия ввела платную электронную очередь для пересечения границы со стороны РФ

Латвия с 15 октября внедрила новую систему пересечения госграницы со стороны России и Белоруссии, запустив платную электронную очередь. На официальном сайте системы ERRS говорится, что инициатива призвана повысить безопасность и предотвратить образование длинных скоплений автомобилей.

Новые правила затронут три пограничных пункта: «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки». Теперь все транспортные средства, следующие через восточную границу Латвии, обязаны заранее пройти удаленную регистрацию в системе электронной очереди. Пересечь границу в «живой» очереди, как это было ранее, больше не получится.

Водители смогут забронировать определенный временной интервал для въезда на пункт пограничного контроля. Оформить запись можно за 30 дней до пересечения границы. После успешной оплаты система присвоит автомобилю номер в очереди. Стоимость бронирования электронной очереди для одного транспортного средства составляет €9,30, что эквивалентно примерно 860 рублям. При этом аналогичные электронные системы пограничного контроля уже функционируют в Эстонии и Литве.

Ранее жителям Латвии, которым грозит депортация, предложили взять платные курсы по изучению языка. При этом под угрозой выдворения из страны оказались пенсионеры, которым не хватает средств для оплаты таких услуг.