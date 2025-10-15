Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 12:54

Названа страна, которая ввела плату за проезд со стороны России

Латвия ввела платную электронную очередь для пересечения границы со стороны РФ

Фото: Frauke Scholz/imageBROKER.com/Global Look Press

Латвия с 15 октября внедрила новую систему пересечения госграницы со стороны России и Белоруссии, запустив платную электронную очередь. На официальном сайте системы ERRS говорится, что инициатива призвана повысить безопасность и предотвратить образование длинных скоплений автомобилей.

Новые правила затронут три пограничных пункта: «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки». Теперь все транспортные средства, следующие через восточную границу Латвии, обязаны заранее пройти удаленную регистрацию в системе электронной очереди. Пересечь границу в «живой» очереди, как это было ранее, больше не получится.

Водители смогут забронировать определенный временной интервал для въезда на пункт пограничного контроля. Оформить запись можно за 30 дней до пересечения границы. После успешной оплаты система присвоит автомобилю номер в очереди. Стоимость бронирования электронной очереди для одного транспортного средства составляет €9,30, что эквивалентно примерно 860 рублям. При этом аналогичные электронные системы пограничного контроля уже функционируют в Эстонии и Литве.

Ранее жителям Латвии, которым грозит депортация, предложили взять платные курсы по изучению языка. При этом под угрозой выдворения из страны оказались пенсионеры, которым не хватает средств для оплаты таких услуг.

Латвия
границы
Россия
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката
Автоэксперт рассказал, почему зимние шины стоят дороже летних
Белорусскую туристку продали на органы Мьянме и сожгли ее тело
Эксперт рассказал, когда лучше покупать зимние шины
Кремль ответил на критику Трампа об экономике России
Пресненский суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.