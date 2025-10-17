Где оставить машину в Красноярске: безопасно и без проблем

Найти удобное место для машины в центре Красноярска проще, чем кажется. В городе доступно более 700 оплачиваемых паркомест, а бесплатных стоянок хватает для всех желающих. Разбираемся, где спокойно оставить авто и сколько это стоит.

Особенности парковки в Красноярске

Главная особенность парковок в Красноярске — удобная система оплаты через приложение «КрасПаркинг», профильный сайт или банковские карты в паркоматах. Большая часть платных мест сосредоточена в историческом центре города, а первые 7–15 минут стоянки часто бесплатны. Что касается безопасности, город занимает скромное девятое место по угонам среди всех городов Сибири, а общая преступность в крае снизилась на 3,7% в 2024 году. Случаи порчи машин на бесплатных стоянках редки, ситуация стабильная.

Платные парковки в центре: пошаговая инструкция

Чтобы припарковаться в центре платно, следуйте простому алгоритму. Найдите парковку на улицах Ленина, Красной Армии, Дубровинского, Дзержинского или Республики — именно там расположены основные парковочные зоны. Скачайте приложение «КрасПаркинг», зарегистрируйтесь и выберите номер места. Подъезжайте к шлагбауму, который автоматически откроется после регистрации в системе. Альтернатива — оплата банковской картой прямо в паркомате на месте.

Бесплатные парковки города

Бесплатные парковки в Красноярске есть в большом количестве — их десятки по всему городу. Самые вместительные находятся у торговых центров, а на острове Татышев можно оставить авто на 100 местах. В аэропорту работает парковка Р6 на 220 мест с бесплатной стоянкой до трех часов.

Совет приезжим

Новичкам в городе стоит выбирать платные парковки в центре — они удобные, безопасные и недорогие. Тарифная вилка составляет от 25 до 100 рублей в час, причем на большинстве стоянок берут по 25–30 рублей. Первые 7–15 минут обычно бесплатны, что позволяет быстро решить дела без затрат. Для длительной стоянки выгоднее выбрать бесплатные парковки у торговых центров или на окраинах города.

