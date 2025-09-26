Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Нетаньяху раскрыл последствия победы над ХАМАС для региона

Нетаньяху: победа над ХАМАС приблизит Израиль к миру в регионе

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Lok Press

Победа над движением ХАМАС может открыть путь к миру с арабскими и мусульманскими странами, заявил на сессии Генассамблеи ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, это приведет к расширению заключенных пять лет назад Авраамовых соглашений.

Победа над ХАМАС сделает возможным мир с государствами по всему арабскому и мусульманскому миру. Наша победа приведет к невероятному расширению исторических Авраамовых соглашений, которые были заключены при посредничестве президента [США Дональда] Трампа между арабскими лидерами и мной пять лет назад, — сказал Нетаньяху.

Ранее стало известно, что многие делегации резко покинули зал при появлении премьера Израиля в зале ГА ООН. Как только Нетаньяху появился за трибуной, присутствующие засвистели и начали издавать неодобрительные крики. Среди ушедших были представители арабских стран.

Он выступает с QR-кодом на лацкане пиджака, который ведет на действия палестинцев 7 октября 2023 года. Нетаньяху подтвердил, что его аппарат дал указание гражданским организациям совместно с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) установить громкоговорители на грузовиках со стороны Израиля. Транспортные средства находятся на стороне еврейского государства, на границе с Газой. По мнению властей Израиля, этот шаг представляет собой часть «усилий публичной дипломатии».

