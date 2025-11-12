Произраильская активистка узнала постыдную правду о прошлом отца в СС

Актриса и произраильская активистка Уши Глас узнала, что ее отец служил в СС, сообщает издание stern.de. Отмечается, что изначально артистка исследовала свою родословную в надежде найти еврейские корни.

По словам активистки, ее отец Кристиан Глас молчал о своей связи с нацистами. Актриса выяснила, что в 18 лет он вступил в партию, а также служил в дивизии «Скандербег». Глас отметила, что считает горькой случайно обнаруженную правду.

Ранее запись пропагандистского выступления Адольфа Гитлера прервала мемориальную церемонию в австрийском городе Медлинг, посвященную памяти жертв Хрустальной ночи. Мероприятие проходило 9 ноября на месте сожженной синагоги, где 87 лет назад произошел массовый еврейский погром. Во время выступления 91-летнего экс-бургомистра Вернера Бурга из соседнего здания донеслась громкая запись речи нацистского лидера.

До этого посольство России в Эстонии направило ноту в МИД балтийской республики из-за решения демонтировать памятники советской эпохи и перенести захоронения времен Великой Отечественной войны в уезде Пылвамаа. Дипмиссия напомнила о нарушении Таллином международных обязательств по обеспечению уважительного отношения к местам захоронения погибших военнослужащих.