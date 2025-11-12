Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 21:14

Произраильская активистка узнала постыдную правду о прошлом отца в СС

Актриса Глас нашла нацистское прошлое отца вместо еврейских корней

Уши Глас Уши Глас Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Актриса и произраильская активистка Уши Глас узнала, что ее отец служил в СС, сообщает издание stern.de. Отмечается, что изначально артистка исследовала свою родословную в надежде найти еврейские корни.

По словам активистки, ее отец Кристиан Глас молчал о своей связи с нацистами. Актриса выяснила, что в 18 лет он вступил в партию, а также служил в дивизии «Скандербег». Глас отметила, что считает горькой случайно обнаруженную правду.

Ранее запись пропагандистского выступления Адольфа Гитлера прервала мемориальную церемонию в австрийском городе Медлинг, посвященную памяти жертв Хрустальной ночи. Мероприятие проходило 9 ноября на месте сожженной синагоги, где 87 лет назад произошел массовый еврейский погром. Во время выступления 91-летнего экс-бургомистра Вернера Бурга из соседнего здания донеслась громкая запись речи нацистского лидера.

До этого посольство России в Эстонии направило ноту в МИД балтийской республики из-за решения демонтировать памятники советской эпохи и перенести захоронения времен Великой Отечественной войны в уезде Пылвамаа. Дипмиссия напомнила о нарушении Таллином международных обязательств по обеспечению уважительного отношения к местам захоронения погибших военнослужащих.

Германия
нацисты
Израиль
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Япония раскрыла свой подход к санкциям против России
Путин и Токаев завершили встречу крепким рукопожатием
Зеленскому указали на главный просчет в деле Миндича
Песков заявил об опасности ядерной риторики
Кимаковский рассказал, как проходит зачистка Красноармейка
«Рискованный шаг»: в ГД оценили, что получит Армения при отказе от зерна РФ
Путин одним иностранным словом описал казахских артистов
«Мы должны улучшить»: Песков выступил за укрепление отношений США и РФ
Японский политик раскрыл детали своей миссии в Крыму
В Кремле рассказали, что Россия ожидает от Трампа по украинскому конфликту
Путин и Токаев пообщались с артистами в Большом театре
Произраильская активистка узнала постыдную правду о прошлом отца в СС
«Поменяли менее 30%»: Захарова о срыве переговоров по обмену пленными
В Госдуме спрогнозировали последствия отказа Армении от российского зерна
Захарова отреагировала на заявление Киева об остановке мирных переговоров
Москвичка убила сына и попыталась свести счеты с жизнью
Многодетный штурмовик ВС России собрал мегабомбу и отбил «крепость» у ВСУ
Появилось видео с Путиным и Токаевым из Царской ложи Большого театра
На Украине развернут первую «стену дронов»
Путин и Токаев заняли места в Царской ложе Большого театра
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.