26 сентября 2025 в 08:45

Посольство России обратилось в МИД Эстонии из-за советских захоронений

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство России в Эстонии направило ноту в МИД балтийской республики из-за решения демонтировать памятники советской эпохи и перенести захоронения времен Великой Отечественной войны в уезде Пылвамаа, передает Telegram-канал дипмиссии. В публикации говорится, что посольство напомнило о нарушении Таллином международных обязательств по обеспечению уважительного отношения к местам захоронения погибших военнослужащих.

Власти Эстонской Республики продолжают борьбу с теми, кто уже не может дать отпор. В этот раз гробокопатели нацелились на воинские захоронения и возведенные в честь освободителей республики от гитлеровцев монументы в Пылваской волости, — сказано в материале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос надгробий с могил советских воинов в Эстонии является актом кощунственного надругательства над памятью павших. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство осуждает продолжающийся в европейской стране «государственный вандализм» и напоминает об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений.

До этого Захарова заявила, что коллективный Запад попытался «отменить» русскую культуру, но в конечном итоге это дало обратный эффект и лишь подкрепило рост интереса к ней в мире. Дипломат констатировала, что страны «подавились» своей же концепцией.

