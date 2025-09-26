Посольство России в Эстонии направило ноту в МИД балтийской республики из-за решения демонтировать памятники советской эпохи и перенести захоронения времен Великой Отечественной войны в уезде Пылвамаа, передает Telegram-канал дипмиссии. В публикации говорится, что посольство напомнило о нарушении Таллином международных обязательств по обеспечению уважительного отношения к местам захоронения погибших военнослужащих.

Власти Эстонской Республики продолжают борьбу с теми, кто уже не может дать отпор. В этот раз гробокопатели нацелились на воинские захоронения и возведенные в честь освободителей республики от гитлеровцев монументы в Пылваской волости, — сказано в материале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос надгробий с могил советских воинов в Эстонии является актом кощунственного надругательства над памятью павших. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство осуждает продолжающийся в европейской стране «государственный вандализм» и напоминает об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений.

До этого Захарова заявила, что коллективный Запад попытался «отменить» русскую культуру, но в конечном итоге это дало обратный эффект и лишь подкрепило рост интереса к ней в мире. Дипломат констатировала, что страны «подавились» своей же концепцией.