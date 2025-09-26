Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Зеленский заявил о нарушении границы Украины дронами европейской страны

Зеленский сообщил о нарушении воздушного пространства Украины венгерскими БПЛА

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны венгерскими разведывательными беспилотниками без предоставления конкретных доказательств. В своем Telegram-канале он отметил, что беспилотники могли вести разведку промышленного потенциала в приграничных районах государства.

Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, вероятно венгерских, — утверждает он.

Зеленский выступил с обвинениями в адрес Будапешта по итогам совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Украинский лидер поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно докладывать о каждом зафиксированном факте нарушения воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что Польша планирует внести изменения в законодательство, разрешающие военным сбивать российские беспилотники в небе над Украиной и Белоруссией без согласования с НАТО и Евросоюзом. Поправки к закону об использовании вооруженных сил за рубежом позволят поражать дроны и ракеты до пересечения ими польской границы.

