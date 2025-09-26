Адлерский район уходит под воду

Затопления фиксируют в Адлерском районе, передает Telegram-канал «ЧП Сочи». Причиной подтоплений стали сильные дожди на юге Краснодарского края.

Сильней всего пострадали села Молдовка и Нижняя Шиловка. В селе Веселом из берегов вышла река Псоу. Синоптики прогнозировали затяжные ливни в Сочи на 25 сентября, дожди и грозы ожидаются и на территории поселка Сириус. Существует вероятность образования смерчей над морем 26 и 27 числа на участке Магри — Веселое.

В Нижней Шиловке дожди привели к затоплению дорог. В районе остановки «Обезьяний питомник» вода залила всю проезжую часть, автомобилям пришлось форсировать потоки. Кадры с места происшествия распространяют в местных пабликах.

Ранее мощные ливни обрушились на Дагестан, подтопленными оказались Махачкала, Каспийск и Избербаш. В столице республики некоторые жители остались без света, поступали жалобы на проблемы со связью. Власти Махачкалы попросили жителей города не пить воду из-под крана, опасаясь, что из-за стихии герметичность водопроводов могла быть нарушена и в трубы попали загрязняющие вещества.