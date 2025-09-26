Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 16:15

«Имеют дело с лицедеем»: экс-депутат Рады о фотошопе выступления Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник назвал конфузом фотошоп выступления Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с полным равнодушием международной аудитории во время своего выступления в ООН, а попытка скрыть это с помощью фотошопа является настоящим конфузом, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, реальная картина в зале резко контрастировала с заполненными трибунами во время речи главы Белого дома Дональда Трампа, что наглядно демонстрирует потерю интереса к украинскому лидеру.

Когда Зеленский выступал, зал был реально полупустой, сидели небольшая делегация Украины, его супруга [Елена], глава офиса президента страны Андрей Ермак, понятно, работники протокола и, может быть, еще кто-то захотел присутствовать. Слушать было не о чем. Зеленский не интересен, в отличие от Трампа, во время выступления которого зал был полный. Теперь понятно, что это конфуз, — высказался Олейник.

Он отметил, что Зеленский как бывший артист остро нуждается в публичном признании и не выносит вида пустующих кресел. По мнению экс-депутата Рады, падение интереса к персоне украинского президента напоминает провал в прокате, когда кассовые сборы стремительно идут на спад.

Надо помнить, что Зеленский — артист и не любит полупустых залов. Это говорит о том, что публика теряет интерес, кассовые сборы падают. Когда-то он собирал залы везде: и в конгрессе, и в ООН. А сейчас на незаконного Зеленского не идут, как на артиста, который плохо играет роль и никому не интересен. Поэтому [украинские СМИ] решили включить искусственный интеллект и дали картинку сзади, якобы народа много. Но на Украине, слава богу, люди давно уже в интернете, поэтому правду знают, но уже не удивляются, потому что имеют дело с мошенником и лицедеем, — резюмировал Олейник.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинские государственные телеканалы применили технологию искусственного интеллекта для обработки видеозаписи выступления Зеленского в ООН. По его словам, это было сделано с целью визуально заполнить полупустой зал во время речи украинского главы.

