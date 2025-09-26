Лишившейся пальцев на руках россиянке удалось вернуть мужа с СВО В Челябинской области бойцу СВО позволили вернуться домой к жене без пальцев

Участник специальной военной операции на Украине из Челябинской области смог вернуться к своей жене, которая утратила пальцы на обеих руках, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко на странице «ВКонтакте». По ее словам, женщине потребовалась ампутация в результате полученной травмы. Ей установили инвалидность первой группы.

Это не единственный подобный случай в нашей практике, буквально в этом месяце нам удалось оказать содействие в увольнении с военной службы еще троих военнослужащих, оказавшихся в не менее трудной жизненной ситуации, — поделилась Сударенко.

Мужчина не раз обращался к командованию с просьбой о переводе на гражданку, указывая на необходимость постоянного ухода за супругой и их 10-летней дочерью. Однако изначально его просьбы не нашли отклика.

После того как военнослужащий обратился к омбудсмену, ему предоставили отпуск, который завершился увольнением из армии. Сударенко обещала рассказать о других случаях помощи бойцам СВО позднее.

Ранее стало известно, что участника СВО могут снова отправить на фронт, несмотря на потерю левого глаза. Боец также потерял слух, а контракт с Минобороны подписал в 2023 году.