В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы

Группа подростков выстрелила из ракетницы в лицо своему знакомому в Челябинске, сообщает Readovka.news. Врачи борются за зрение пострадавшего.

Инцидент произошел в одном из городских скверов. Согласно видеозаписи с камеры наблюдения, к гулявшему по парку молодому человеку подошла компания подростков. В следующий момент раздался громкий хлопок и вспышка.

Мать пострадавшего рассказала, что врачи диагностировали ожог глаза у ее сына. Ему пришлось наложить швы на веко.

Женщина также заявила, что хулиганы до этого уже играли с ракетницей в общественном месте, однако никто не вмешался и не остановил их. После происшествия она сразу написала заявление в полицию.

