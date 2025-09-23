Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 18:09

В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа подростков выстрелила из ракетницы в лицо своему знакомому в Челябинске, сообщает Readovka.news. Врачи борются за зрение пострадавшего.

Инцидент произошел в одном из городских скверов. Согласно видеозаписи с камеры наблюдения, к гулявшему по парку молодому человеку подошла компания подростков. В следующий момент раздался громкий хлопок и вспышка.

Мать пострадавшего рассказала, что врачи диагностировали ожог глаза у ее сына. Ему пришлось наложить швы на веко.

Женщина также заявила, что хулиганы до этого уже играли с ракетницей в общественном месте, однако никто не вмешался и не остановил их. После происшествия она сразу написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось о задержании участника драки со стрельбой в Раменском районе Московской области, которым оказался 15-летний школьник. Он выстрелил в оппонентов из сигнального пистолета и скрылся.

подростки
Россия
Челябинск
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО за пять часов сбила 34 украинских дрона над российскими регионами
В Госдуме раскрыли отличие ракетного комплекса «Осина» от «Орешника»
В Новосибирске загорелся зоопарк
Суд принял решение в отношении СПбГУП по иску Генпрокуратуры
Уфимский клуб провел обмен с казанским «Ак Барсом»
В России может измениться режим самозанятости
Известный экс-чиновник попросился покурить и сбежал из суда
Стало известно о критической ситуации с надзирателями в колониях и СИЗО
Британец нашел в поле «игрушку», которая оказалась редчайшим артефактом
Самые знаменитые находки дореволюционных кладов в советское время
Скончался исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг
Собянин озвучил сроки начала отопительного сезона в Москве
Президент Турции призвал признать Палестину
Нецензурное послание для ВСУ заметили на российском дроне
Блогера-иноагента попросили арестовать
В России раскрыли истинную цель планов НАТО по отправке войск под Одессу
Детям можно! Маринуем грибы с белым вином и розмарином
Выбираю Россию: почему экс-помощница Байдена получила гражданство РФ
Политолог раскрыл истинную причину американского недовольства ООН
Близкие простились с умершей после первой брачной ночи блогершей
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.