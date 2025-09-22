«Милость к падшим призывал»: памятник адвокату Плевако открыли в Челябинске Памятник выдающемуся адвокату XIX века Федору Плевако открыли в Челябинске

В Челябинске открыли памятник выдающемуся адвокату XIX века Федору Плевако, сообщил губернатор области Алексей Текслер в своем Telegram-канале. Церемония прошла в сквере рядом с судами Советского района и Арбитражным судом. На мероприятии появился народный артист России Сергей Безруков, сыгравший Плевако в посвященном ему сериале.

Торжественное событие состоялось сегодня в Челябинске — мы открыли памятник выдающемуся юристу, нашему земляку Федору Никифоровичу Плевако, — отметил Текслер.

Безруков отметил важность фигуры Плевако для отечественной истории и юриспруденции. В своей речи он вспомнил строки поэта Александра Пушкина, подчеркнув, что именно они лучше всего отражают жизненное кредо адвоката — призыв к милосердию.

Подчеркивая важность своей профессии, он говорил: за прокурором стоит холодный, незыблемый закон, а за адвокатом — люди с их судьбами, чаяниями. Они полагаются на своих защитников, взбираются к ним на плечи, и сложно поскользнуться с такою ношею, — сказал актер.

Плевако вошел в историю как один из самых ярких адвокатов XIX века, которого современники прозвали «московским златоустом» за блестящее красноречие и умение убедить даже самых строгих судей. Он прославился защитой простых людей и громкими речами.

Плевако особенно запомнился благодаря выступлению в деле о старушке с чайником, когда он оправдал женщину, укравшую старый медный чайник, напомнив присяжным о тяжелой жизни бедняков и призвав к милосердию.

