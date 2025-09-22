«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 11:53

«Милость к падшим призывал»: памятник адвокату Плевако открыли в Челябинске

Памятник выдающемуся адвокату XIX века Федору Плевако открыли в Челябинске

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В Челябинске открыли памятник выдающемуся адвокату XIX века Федору Плевако, сообщил губернатор области Алексей Текслер в своем Telegram-канале. Церемония прошла в сквере рядом с судами Советского района и Арбитражным судом. На мероприятии появился народный артист России Сергей Безруков, сыгравший Плевако в посвященном ему сериале.

Торжественное событие состоялось сегодня в Челябинске — мы открыли памятник выдающемуся юристу, нашему земляку Федору Никифоровичу Плевако, — отметил Текслер.

Безруков отметил важность фигуры Плевако для отечественной истории и юриспруденции. В своей речи он вспомнил строки поэта Александра Пушкина, подчеркнув, что именно они лучше всего отражают жизненное кредо адвоката — призыв к милосердию.

Подчеркивая важность своей профессии, он говорил: за прокурором стоит холодный, незыблемый закон, а за адвокатом — люди с их судьбами, чаяниями. Они полагаются на своих защитников, взбираются к ним на плечи, и сложно поскользнуться с такою ношею, — сказал актер.

Плевако вошел в историю как один из самых ярких адвокатов XIX века, которого современники прозвали «московским златоустом» за блестящее красноречие и умение убедить даже самых строгих судей. Он прославился защитой простых людей и громкими речами.

Плевако особенно запомнился благодаря выступлению в деле о старушке с чайником, когда он оправдал женщину, укравшую старый медный чайник, напомнив присяжным о тяжелой жизни бедняков и призвав к милосердию.

Ранее стало известно, что администрация Вологодской области рассматривает возможность установки памятника Иосифу Сталину и Ивану Бардину в Череповце. Проект реализуется в рамках сохранения исторической памяти.

адвокаты
Челябинск
Сергей Безруков
памятники
Алексей Текслер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
Песков оценил текущую ситуацию в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
Одно из российских кладбищ решили оставить без оградок на могилах
Российские военные нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ
Выявлены грубые ошибки при приемке обрушившейся школы под Новосибирском
«Едут не за морем»: депутат раскрыл, чем РФ привлекает китайских туристов
Первый снег спрогнозировали в одном регионе в конце сентября
В Москве простились с двукратным чемпионом Европы по боксу
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.