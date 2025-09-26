Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Я попробую»: Зеленский попытался пошутить в интервью и потерпел фиаско

Зеленский выдал неудачную шутку в новом интервью

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский попытался пошутить в разговоре с журналистом портала Axios, но острота вышла неудачной. Собеседник политика сначала попросил его отвечать на вопросы «умно, быстро и по делу».

Вы сказали, умно и?.. Окей, умно — это будет с вашей стороны, с моей — быстро, я попробую, — неудачно пошутил Зеленский в ответ.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинские государственные телеканалы применили технологию искусственного интеллекта для обработки видеозаписи выступления Зеленского в ООН. По его словам, это было сделано с целью визуально заполнить полупустой зал во время речи украинского главы.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник также назвал настоящим конфузом попытку журналистов скрыть равнодушие западного сообщества к президенту Украины при помощи фотошопа. Он отметил, что Зеленский, как бывший артист, остро нуждается в публичном признании и не выносит вида пустующих кресел. По мнению экс-парламентария, падение интереса к персоне украинского президента напоминает провал в прокате, когда кассовые сборы стремительно идут на спад.

