Президент Украины Владимир Зеленский попытался пошутить в разговоре с журналистом портала Axios, но острота вышла неудачной. Собеседник политика сначала попросил его отвечать на вопросы «умно, быстро и по делу».

Вы сказали, умно и?.. Окей, умно — это будет с вашей стороны, с моей — быстро, я попробую, — неудачно пошутил Зеленский в ответ.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинские государственные телеканалы применили технологию искусственного интеллекта для обработки видеозаписи выступления Зеленского в ООН. По его словам, это было сделано с целью визуально заполнить полупустой зал во время речи украинского главы.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник также назвал настоящим конфузом попытку журналистов скрыть равнодушие западного сообщества к президенту Украины при помощи фотошопа. Он отметил, что Зеленский, как бывший артист, остро нуждается в публичном признании и не выносит вида пустующих кресел. По мнению экс-парламентария, падение интереса к персоне украинского президента напоминает провал в прокате, когда кассовые сборы стремительно идут на спад.