Глава МАГАТЭ дал неожиданную оценку Ирану Гросси заявил о важности сотрудничества с Ираном для МАГАТЭ

Иран продолжает оставаться незаменимым партнером Международного агентства по атомной энергии, несмотря на существующие сложности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, агентство прилагает усилия для восстановления полноценного диалога с Тегераном, поскольку такое сотрудничество имеет ключевое значение для региональной стабильности.

Мы стараемся восстановить отношения с Ираном, потому что они незаменимы. Даже после ударов по ядерным объектам Исламской Республики очень важно, чтобы Иран продолжал сотрудничать с нами. Он остается нашим незаменимым партнером, — сказал Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ сообщил о своей недавней встрече с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, состоявшейся перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе беседы с иранским коллегой стороны обменялись мнениями относительно дальнейших перспектив сотрудничества. Гросси акцентировал необходимость стабилизации ситуации вокруг иранской ядерной программы для формирования более предсказуемой обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее Гросси заявил, что ситуацию с иранской ядерной программой необходимо стабилизировать, достигнув дипломатического решения. По его словам, он обсудил эту тему с президентом России Владимиром Путиным.