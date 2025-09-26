Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 11:28

Водитель «Жигулей» вышел навстречу российскому дрону

Военкор Либерман: российский БПЛА не атаковал машину в зоне СВО из-за водителя

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Оператор БПЛА не стал бить по машине в зоне специальной военной операции, рассказала военный корреспондент Белла Либерман. В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором видно, как дрон замедлятся около автомобиля.

В этот момент из транспортного средства вышел мужчина в гражданской одежде. Вероятно, таким образом он показывал, что не является участником боевых действий. После этого дрон полетел дальше.

Ранее группа военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен на Купянском направлении. Уточнялось, что среди сдавшихся преобладают недавно мобилизованные граждане, которые были переброшены на этот участок фронта незадолго до произошедшего.

До этого появилась информация, что российские военные оставили нецензурное послание на дроне для ВСУ. На борту беспилотника есть оскорбление в адрес операторов украинской противовоздушной обороны.

