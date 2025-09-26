Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 сентября: инфографика

В ночь на 26 сентября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 55 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 20 БПЛА — над акваторией Азовского моря, по 14 БПЛА — над территориями Ростовской области и Республики Крым, три БПЛА — над территорией Краснодарского края и по одному БПЛА — над территориями Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.