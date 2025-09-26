Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В ЕС обсудят создание «Стены дронов» на восточных границах

Страны Восточной Европы и Еврокомиссия обсудят создание «Стены дронов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Восточной Европы совместно с Еврокомиссией обсудят проект «Стена дронов», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на представителя ЕК Томаса Ренье. В переговорах примут участие Украина, Польша, Румыния, Болгария, Финляндия и прибалтийские государства.

По итогам этих обсуждений мы определим возможные дальнейшие шаги совместно с этими странами-членами и Украиной, — отметил Ренье.

Проект «Стена дронов» является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии. Он предполагает создание многослойной системы мониторинга и автоматизированной защиты вдоль границы с Россией. В настоящее время проект находится на стадии активной разработки и тестирования различных прототипов.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что европейский проект «Стена дронов» может быть реализован в течение года. По его словам, на данный момент у соответствующих стран недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Евросоюз разрабатывает проект под названием «Стена дронов» в рамках подготовки к новой мировой войне, а не для оборонительных целей. По его словам, подобные действия западных стран являются закономерным продолжением их долгосрочной агрессивной политики в отношении России.

