Россиянам с маткапиталом могут упростить покупку недвижимости В ГД предложили избавить покупателей с маткапиталом от платы за оценку жилья

В Госдуме выступили с предложением освободить родителей, оформивших материнский капитал, от обязательной экспертизы жилья, если оно построено менее пяти лет назад, сообщают «Известия». Стоимость этой услуги может достигать 40 тысяч рублей.

Авторами законодательной инициативы стали депутаты партии «Единая Россия» Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая. Парламентарии отмечают, что действующие правила были введены ради защиты прав детей, однако в реальности именно семьи вынуждены оплачивать экспертизу.

Кроме того, при оформлении сделки нередко выдвигаются и другие требования: заключение санэпидемнадзора, разрешение на строительство уже готового дома, завершение отделочных работ и прочее. Все это, по словам парламентариев, существенно усложняет приобретение квадратных метров.

Несмотря на все рекомендации федеральных властей и установленный порядок, сегодня регионы и муниципалитеты вводят свои правила, которые, к сожалению, очень сильно усложняют жизнь семей. Поэтому мы хотим поправить эту ситуацию и совместно с Минстроем и Минтрудом принять ряд мер, — сказала Разворотнева.

Ранее депутат Евгений Марченко заявил, что средства материнского капитала необходимо разрешить направлять на лечение тяжелобольных детей. Сейчас использовать их можно только при инвалидности ребенка, однако парламентарий отметил, что случаи бывают разными. Он подчеркнул, что родители должны иметь возможность тратить деньги и на поездки за рубеж для получения медицинской помощи.