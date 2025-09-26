Мужчина пострадал при атаке украинского дрона на деревню в Курской области Хинштейн: мужчину госпитализировали после атаки ВСУ на деревню Гирьи

Мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на деревню Гирьи в Курской области, заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Его доставили в больницу со множественными осколочными ранениями лица, руки и ноги. Пострадавший находится в среднетяжелом состоянии.

Украинский дрон атаковал деревню Гирьи Беловского района. Пострадал 66-летний мужчина, — написал Хинштейн.

Ранее губернатор сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать строящуюся Курскую АЭС-2. Инцидент произошел в городе Курчатове, где беспилотник упал на территорию объекта. В результате падения летательный аппарат задел одно из строений на площадке станции.

До этого Хинштейн сообщил, что два человека пострадали в Рыльском районе Курской области при атаке БПЛА во время полевых работ. В частности, между Большегнеушево и Поповкой беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился 51-летний местный житель. Его доставили в больницу. Второй удар БПЛА был совершен в деревне Рыжевке: там женщина получила незначительные травмы.