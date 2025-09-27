Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе В Астраханской области уничтожили нацеленные на промышленные объекты восемь БПЛА

На территории Астраханской области были сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем официальном Telegram-канале. По его данным, целью атаки стали промышленные объекты региона.

Сегодня над территорией Астраханской области дежурными средствами системы противодействия беспилотным атакам региона уничтожены восемь БПЛА, — заявил руководитель.

Ранее два торговых объекта были повреждены в результате атаки на Волгоград в ночь на 27 сентября. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, в результате инцидента никто не пострадал. Дополнительные подробности о налете беспилотников пока не раскрываются.

До этого СМИ информировали о взрывах в небе над Волгоградом, предположительно связанных с работой систем противовоздушной обороны, которые сбивали украинские дроны. Было уничтожено несколько беспилотников.

Позже Минобороны России сообщило о ликвидации 55 украинских БПЛА в ночь на 27 сентября. Атаке подверглись семь регионов: 27 дронов сбили над Ростовской областью, восемь над Брянской, по шесть над Астраханской и Воронежской областями. Еще пять беспилотников уничтожили в Волгоградской области, два в Курской и один в Белгородской области.