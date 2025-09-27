«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА МИД: украинская провокация с БПЛА может спровоцировать бойню в Европе

Украина планирует использовать провокацию для создания полномасштабной бойни в Европе, заявила представитель МИД России Мария Захарова в комментарии «Известиям». По ее словам, в этой авантюре будут задействованы элементы российских беспилотников, которые используют для обвинений в адрес РФ. Цель провокации — спровоцировать крупный многосторонний конфликт на континенте.

Будут взяты элементы российских беспилотников, они будут дополнительно оснащены, дальше все будет преподнесено как якобы нападение нашей страны на территорию стран Европейского союза. Делается все, чтобы началась полномасштабная, крупная, многосторонняя бойня, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство внутренних дел Германии сообщило, что бундесвер может получить полномочия для уничтожения дронов, представляющих угрозу для жизни людей или критически важных объектов. В министерстве отметили, что такая мера рассматривается как крайний способ предотвращения крупных инцидентов.

Кроме того, независимый военный эксперт Александр Храмчихин заявил, что психологическое состояние польских властей настолько нестабильно, что они могут принять закон о сбивании российских дронов над Украиной. Он отметил, что при этом мнение руководства НАТО на решение Польши не повлияет.