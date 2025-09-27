Россия добилась триумфа в параплавании Россиянин Калина сумел стать семикратным чемпионом мира по параплаванию

Российский пловец Андрей Калина стал семикратным чемпионом мира на турнире по паралимпийскому плаванию в Сингапуре, сообщает Паралимпийский комитет РФ. Он одержал победу на дистанции 100 метров брассом.

Калина прошел дистанцию за 1 минуту 08,43 секунды. Второе место занял Даниил Смирнов с результатом 1 минута 10,72 секунды. Оба спортсмена выступали в классе SB8, предназначенном для атлетов с нарушениями физического здоровья.

Ранее Паралимпийский комитет России сообщил о возможности выступления отечественных спортсменов с государственным флагом и гимном на международных соревнованиях. На чемпионате мира по легкой атлетике в Нью-Дели российские паралимпийцы продолжают выступать под нейтральным статусом и участвуют исключительно в личном зачете.

До этого министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил правильные юридические действия ПКР, которые обеспечили допуск российских спортсменов к отборочным соревнованиям и их участие в летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. По его информации, в этих состязаниях приняли участие 85 российских паралимпийцев, завоевавших в сумме 64 медали.