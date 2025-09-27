Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 10:50

«Мы добились справедливого решения»: паралимпийцы вновь под знаменем России

Российские спортсмены будут выступать на Паралимпийских играх с флагом и гимном

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Российские паралимпийцы получат возможность выступать на Играх с национальным флагом и гимном, соответствующая информация размещена на официальном сайте Паралимпийского комитета России. В сообщении уточняется, что на текущем чемпионате мира по легкой атлетике в Нью-Дели российские спортсмены продолжают участие в нейтральном статусе и только в личном зачете.

Сегодня мы добились справедливого решения <...>. Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет, — сказано в сообщении.

Ранее Паралимпийский комитет России (ПКР) сообщил о полном восстановлении в правах Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета (МПК). По данным комитета, такое решение было принято по результатам голосования на ассамблее, проходящей в Сеуле. Первоначально голосование планировалось на 26 сентября, но его перенесли на один день по техническим причинам.

До этого министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ПКР предпринял верные юридические действия. Это позволило российским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях и поехать на летние Паралимпийские игры 2024 года в Париж. По его словам, в тех соревнованиях выступили 85 российских спортсменов, которые завоевали в общей сложности 64 медали.

Паралимпиада
спорт
флаги
гимны
