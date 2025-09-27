Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 сентября 2025 в 13:50

Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблемы с обеспечением топливом на некоторых АЗС Ростовской области носят локальный характер и затрагивают преимущественно северные районы региона, сообщает пресс-служба местного правительства. В зонах с перебоями отсутствуют крупные сетевые операторы, что усложняет логистику.

Главы администраций в таких муниципальных образованиях должны решать эти вопросы в ручном режиме. Необходимо оперативно связываться с поставщиками, договариваться о дополнительных поставках топлива и не ждать, пока кто-то сделает это за вас, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Сорокин отметил, что муниципалитетам будет оказано все необходимое содействие со стороны Министерства промышленности и энергетики региона. По его словам, ситуация с топливом в целом остается стабильной. Он уточнил, что временные сложности вызваны резким ростом спроса — всё больше автомобилистов выбирают маршруты в новые регионы через Ростовскую область, и логистическими сбоями, а не дефицитом горючего. Крупные сети АЗС продолжают работать без перерывов.

Для нормализации ситуации уже организованы дополнительные поставки топлива в проблемные районы. Власти договорились с поставщиками об усилении мониторинга спроса и оптимизации логистических маршрутов. По словам Сорокина, это позволит предотвратить повторение перебоев в будущем.

Ранее сообщалось, что ситуация с бензином в Севастополе стабилизируется в ближайшие дни. Губернатор Михаил Развожаев призвал горожан не закупать горючее впрок.

бензин
Ростовская область
АЗС
Россия
