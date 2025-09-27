Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 13:58

Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика

В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В американском Сакраменто 12-летний подросток угнал автомобиль родителей и устроил опасную погоню с патрульными, сообщает New York Post. Инцидент произошел 22 сентября рядом с его бывшей школой.

Полиция заметила внедорожник на территории учебного заведения и попыталась его остановить. Школьник проигнорировал требования и начал ускоряться, развив скорость до 110 км/ч. В результате погони он совершил два столкновения — с припаркованным и полицейским автомобилями. К счастью, обошлось без жертв.

Ребенок объяснил, что хотел попасть в свою прежнюю школу, но не уточнил причину. Ему предъявлены серьезные обвинения, включая угон и нападение на сотрудников полиции. По местным законам, уголовная ответственность наступает с 12 лет. Материальный ущерб за сына будут возмещать родители.

Ранее на Кубани сбежавшие из Павловского реабилитационного центра подростки угнали автомобиль воспитателя и устроили опасную погоню на трассе М-4. По пути в Сочи трое подростков чуть не сбили работника КПП. Двух из них задержали, третьему удалось скрыться.

США
дети
полиция
ДТП
