Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией

В американском Сакраменто 12-летний подросток угнал автомобиль родителей и устроил опасную погоню с патрульными, сообщает New York Post. Инцидент произошел 22 сентября рядом с его бывшей школой.

Полиция заметила внедорожник на территории учебного заведения и попыталась его остановить. Школьник проигнорировал требования и начал ускоряться, развив скорость до 110 км/ч. В результате погони он совершил два столкновения — с припаркованным и полицейским автомобилями. К счастью, обошлось без жертв.

Ребенок объяснил, что хотел попасть в свою прежнюю школу, но не уточнил причину. Ему предъявлены серьезные обвинения, включая угон и нападение на сотрудников полиции. По местным законам, уголовная ответственность наступает с 12 лет. Материальный ущерб за сына будут возмещать родители.

