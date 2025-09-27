Военные придумали, как увеличить дальность полета дронов в зоне СВО

Российские военные в зоне СВО приняли на вооружение новые оптоволоконные беспилотники-ретрансляторы для увеличения дальности ударов, сообщает Forbes. Система состоит из нескольких ударных FPV-аппаратов.

Принцип работы заключается в следующем: основной оптоволоконный кабель соединяет оператора с дроном-ретранслятором, который усиливает сигнал и передает его на ударные БПЛА. После совместного вылета ретранслятор занимает стабильную позицию, в то время как ударные дроны продолжают полет, разматывая кабель и поражая цели на расстоянии до 60 км от исходной точки.

По данным издания, это изобретение позволяет российским войскам не только расширить создаваемые перед своими позициями зоны поражения, но и дает возможность наносить удары по критически важной тыловой инфраструктуре противника, что значительно осложняет снабжение и координацию действий ВСУ.

Также стало известно, что российские войска после форсирования реки Нитриус закрепились на западном берегу и начали продвижение в Новоселовке ДНР. На улицах Шевченко и Первомайской зачищено около 50 жилых домов и хозяйственных построек, в которых могли прятаться бойцы ВСУ. Под огневым контролем российских сил находятся позиции ВСУ в районе поселкового совета и школы. В Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.