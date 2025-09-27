Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 14:49

Военные придумали, как увеличить дальность полета дронов в зоне СВО

Forbes: ВС РФ с помощью оптоволоконного ретранслятора увеличили дальность БПЛА

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные в зоне СВО приняли на вооружение новые оптоволоконные беспилотники-ретрансляторы для увеличения дальности ударов, сообщает Forbes. Система состоит из нескольких ударных FPV-аппаратов.

Принцип работы заключается в следующем: основной оптоволоконный кабель соединяет оператора с дроном-ретранслятором, который усиливает сигнал и передает его на ударные БПЛА. После совместного вылета ретранслятор занимает стабильную позицию, в то время как ударные дроны продолжают полет, разматывая кабель и поражая цели на расстоянии до 60 км от исходной точки.

По данным издания, это изобретение позволяет российским войскам не только расширить создаваемые перед своими позициями зоны поражения, но и дает возможность наносить удары по критически важной тыловой инфраструктуре противника, что значительно осложняет снабжение и координацию действий ВСУ.

Также стало известно, что российские войска после форсирования реки Нитриус закрепились на западном берегу и начали продвижение в Новоселовке ДНР. На улицах Шевченко и Первомайской зачищено около 50 жилых домов и хозяйственных построек, в которых могли прятаться бойцы ВСУ. Под огневым контролем российских сил находятся позиции ВСУ в районе поселкового совета и школы. В Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.

ВСУ
СВО
БПЛА
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.