27 сентября 2025 в 15:33

Арестована пенсионерка, разливавшая смертоносный самогон по канистрам

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд арестовал пенсионерку Ольгу Степанову, подозреваемую в продаже суррогатного алкоголя в Ленинградской области, сообщила пресс-служба прокуратуры. До этого под стражу заключили другого фигуранта дела — Николая Бойцова. Оба проведут в СИЗО два месяца.

С учетом позиции прокурора в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Следователи считают, что Степанова без лицензии закупала спиртосодержащую продукцию, хранила ее в Сланцах, а затем передавала Бойцову для продажи. По данным прокуратуры, именно этот суррогат стал причиной смерти местных жителей.

По последним данным, число жертв паленого алкоголя в Ленобласти выросло до 25 человек. Бойцов раньше был судим за незаконный оборот алкоголя. Предварительно, по делу проходят не менее восьми человек. У подозреваемых силовики изъяли более 1000 литров суррогатного алкоголя.

Родственница одного из отравившихся алкоголем жителя Сланцев нашла у него дома на холодильнике записку, которая указывала на подозреваемого в распространении продукции. По словам женщины, на ней было написано: «Отдать Бойцу 300 рублей».

