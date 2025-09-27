Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 15:17

Ростовская область ввела ЧС федерального масштаба из-за одной проблемы

ЧС федерального уровня введена в Ростовской области из-за ущерба посевам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Федеральный статус чрезвычайной ситуации присвоен Ростовской области из-за ущерба урожаю, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, регион столкнулся с массовой гибелью посевов из-за аномальной погоды, ущерб составил около 4 млрд рублей, а пострадало около 1 млн гектаров сельхозугодий, говорится на сайте администрации области. Решение уже оформляется и вступит в силу после соответствующих процедур.

Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая была поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации. Сейчас идет оформление этого решения, — говорится в сообщении.

Ранее Слюсарь сообщил, что в ночь на 27 сентября на регион была совершена массированная атака беспилотников ВСУ. В результате инцидента в Тарасовском районе загорелась газораспределительная станция, пострадавших нет. Огонь оперативно потушили, на объекте начаты восстановительные работы.

Кроме того, губернатор Ростовской области объявил о формировании нового состава правительства региона, оставив на прежних должностях ключевых заместителей и министров. При этом он отправил в отставку первого замгубернатора Игоря Гуськова и замгубернатора Андрея Пучкова.

Ростовская область
посевы
чрезвычайные ситуации
Юрий Слюсарь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.