Ростовская область ввела ЧС федерального масштаба из-за одной проблемы

Федеральный статус чрезвычайной ситуации присвоен Ростовской области из-за ущерба урожаю, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, регион столкнулся с массовой гибелью посевов из-за аномальной погоды, ущерб составил около 4 млрд рублей, а пострадало около 1 млн гектаров сельхозугодий, говорится на сайте администрации области. Решение уже оформляется и вступит в силу после соответствующих процедур.

Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая была поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации. Сейчас идет оформление этого решения, — говорится в сообщении.

Ранее Слюсарь сообщил, что в ночь на 27 сентября на регион была совершена массированная атака беспилотников ВСУ. В результате инцидента в Тарасовском районе загорелась газораспределительная станция, пострадавших нет. Огонь оперативно потушили, на объекте начаты восстановительные работы.

Кроме того, губернатор Ростовской области объявил о формировании нового состава правительства региона, оставив на прежних должностях ключевых заместителей и министров. При этом он отправил в отставку первого замгубернатора Игоря Гуськова и замгубернатора Андрея Пучкова.